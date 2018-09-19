ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Сергей Миронов от партии «Справедливая Россия» и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская из этой же партии внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий реновацию жилищного фонда в регионах России. Проект закона размещен в думской электронной базе данных и его можно прочесть в свободном доступе.



Миронов и Хованская считают, что данная реновация предотвратит возникновение аварийного жилищного фонда.

«Он предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда», – также сказано в пояснительной записке.

Под реновацией жилищного фонда подразумевается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда (например, аварийных домов). А также подразумевает строительство на высвобождаемой территории объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, проведение мероприятий по благоустройству жилых территорий.

Определять источники и объемы финансирования программы реновации будут региональные власти. На них также возлагаются обязанности «устанавливать порядок и определять условия улучшения жилищных условий граждан (собственников и нанимателей), проживающих в многоквартирных домах, жилых домах, подлежащих сносу или реконструкции, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений».

Законопроект прописывает гарантии граждан. Например, нанимателям, согласно документу, должны предоставляться «равнозначные жилые помещения, жилая площадь и количество комнат... а общая площадь такого жилья равна или превышает общую площадь освобождаемого». Причём это жильё должно быть расположено в том же населенном пункте, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, подлежащий реновации.