26.03.2020, 18:20
В Госдуму внесли проект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
ИА «Ореанда-Новости». С инициативой повышения оплаты больничного отпуска до МРОТ накануне выступил президент РФ Владимир Путин. Глава правительства отмечает, что оплата возрастёт в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности за полный месяц окажется ниже сумму МРОТ.
Министерство труда и социальной защиты уточняет, что этот законопроект затронет около 2,3 млн человек. Реформа вступит в силу уже с апреля и, по предварительным оценкам, будет действовать до конца года.
Стоит отметить, что при выплате пособий будут учитываться районные коэффициенты к заработной плате.
Министерство труда и социальной защиты уточняет, что этот законопроект затронет около 2,3 млн человек. Реформа вступит в силу уже с апреля и, по предварительным оценкам, будет действовать до конца года.
Стоит отметить, что при выплате пособий будут учитываться районные коэффициенты к заработной плате.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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