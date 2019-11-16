ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму был внесён проект о минимальной зарплате работников бюджетной сферы в регионах.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данный Госдумы.

Инициатором стал парламент Республики Северная Осетия – Алания. Он внёс предложение об установке минимальной планки для зарплат региональных работников бюджетной сферы.

Таким образом, предложение затронет российский Трудовой кодекс. Изменения касаются врачей, педагогов, работников сферы культуры и так далее.

По мнению авторов проекта, минимальная месячная зарплата должна составлять не меньше двукратного прожиточного минимума субъекта России. Источником предполагаемых расходов рассматриваются доходы, которые, по словам составителей законопроекта, вырастут после поднятия зарплаты.