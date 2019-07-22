ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.

Отмечается, что продажа пенного напитка будет разрешена при условии договора между ИП и организаторами соревнований.

Ранее президент Российской премьер лиги Сергей Прядкин сообщил, что вопрос пока ещё находится на стадии обсуждения, так как у инициативы есть как поклонники, так и противники.