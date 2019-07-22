22.07.2019, 16:35
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Отмечается, что продажа пенного напитка будет разрешена при условии договора между ИП и организаторами соревнований.
Ранее президент Российской премьер лиги Сергей Прядкин сообщил, что вопрос пока ещё находится на стадии обсуждения, так как у инициативы есть как поклонники, так и противники.
Отмечается, что продажа пенного напитка будет разрешена при условии договора между ИП и организаторами соревнований.
Ранее президент Российской премьер лиги Сергей Прядкин сообщил, что вопрос пока ещё находится на стадии обсуждения, так как у инициативы есть как поклонники, так и противники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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