Отмечается, что продажа пенного напитка будет разрешена при условии договора между ИП и организаторами соревнований.Ранее президент Российской премьер лиги Сергей Прядкин сообщил, что вопрос пока ещё находится на стадии обсуждения, так как у инициативы есть как поклонники, так и противники.