ИА «Ореанда-Новости». В нижнюю палату парламента внести законопроект, запрещающий продажу пиротехники несовершеннолетним, пишет RT.

В документе сказано, что проект закона принимает во внимание степень общественной опасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить использование пиротехники на территории населённых пунктов, в зданиях, лесах и в ряде других мест.