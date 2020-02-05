В документе сказано, что проект закона принимает во внимание степень общественной опасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения.Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить использование пиротехники на территории населённых пунктов, в зданиях, лесах и в ряде других мест.