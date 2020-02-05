05.02.2020, 18:17
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пиротехники детям
ИА «Ореанда-Новости». В нижнюю палату парламента внести законопроект, запрещающий продажу пиротехники несовершеннолетним, пишет RT.
В документе сказано, что проект закона принимает во внимание степень общественной опасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить использование пиротехники на территории населённых пунктов, в зданиях, лесах и в ряде других мест.
В документе сказано, что проект закона принимает во внимание степень общественной опасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить использование пиротехники на территории населённых пунктов, в зданиях, лесах и в ряде других мест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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