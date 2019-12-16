ИА «Ореанда-Новости». Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов предлагает сделать высшей мерой наказания содержание в одиночной камере, пишет «Коммерсант».



Парламентарий отметил, что сегодня высшей мерой является смертная казнь, но на неё в России наложен мораторий.



Иванов пояснил, что сегодня люди, которые получили пожизненный срок, по факту просто отбывают его в колониях. При этом такое же наказание отбывают и люди, которые были осуждены по другим статьям. Депутат отметил, что содержание в одиночной камере было бы более строим наказанием. По этой причине он предложил заменить в законе «смертный приговор» на «одиночное пожизненное лишение свободы».