Так, Гринпис советует сделать ёлку из лапника, который можно собрать в лесу. Кроме того, оригинальной получится ёлка из книг, картона или гирлянд.Гринпис также предлагает по возможности нарядить ёлку во дворе. При этом игрушки рекомендуется выбирать из натуральных материалов.