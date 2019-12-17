17.12.2019, 11:28
В Гринписе рассказали, чем можно заменить живую ёлку
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из организации «Гринпис Россия» посоветовали сделать ёлку к Новому году своими руками, пишет «Интерфакс».
Так, Гринпис советует сделать ёлку из лапника, который можно собрать в лесу. Кроме того, оригинальной получится ёлка из книг, картона или гирлянд.
Гринпис также предлагает по возможности нарядить ёлку во дворе. При этом игрушки рекомендуется выбирать из натуральных материалов.
Так, Гринпис советует сделать ёлку из лапника, который можно собрать в лесу. Кроме того, оригинальной получится ёлка из книг, картона или гирлянд.
Гринпис также предлагает по возможности нарядить ёлку во дворе. При этом игрушки рекомендуется выбирать из натуральных материалов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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