ИА «Ореанда-Новости» В Грозном на сотрудников ДПС напал злоумышленник с ножом, отмечается, что всё происходило недалеко от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Северо-Кавказском федеральном округе.

По информации СМИ, сотрудники ДПС остановили автомобиль. Водитель на просьбу предъявить документы ударил одного из полицейских ножом. По информации «Интерфакса» пострадали в результате нападения два сотрудника ДПС. Полицейские были вынуждены применить оружие - нападавший был ликвидирован. Как уточняет телеграм-канал Mash, происшествие случилось около резиденции Кадырова.