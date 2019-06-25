ИА «Ореанда-Новости» В Хабаровске женщина пойдёт под суд после убийства своего девятимесячного сына, которого она напоила алкоголем. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установило следствие, 21-летня девушка не следила за ребёнком, кормила его некачественной смесью, из-за чего у него возникли сложности в развитии внутренних органов. Помимо этого она не оформила свидетельство о рождении на ребёнка.

В декабре прошлого года она дала мальчику алкоголь из-за чего ребёнок скончался. Женщина созналась в совершении преступления.