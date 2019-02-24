ИА «Ореанда-Новости» Женщина из Хабаровска родила ребёнка прямо на полу в палате из-за нехватки медперсонала – единственный врач был занят на операции.

6 февраля роженицу привезли в родильный дом № 2 уже со схватками, после осмотра её перевели в предродовую палату, где женщина в течение нескольких часов была одна. Как сообщает telegram-канал Mash, когда пациентка начала рожать, рядом не оказалось врачей. 35-летняя роженица от боли упала на пол, где и родила, на крики новорождённого ребёнка прибежала акушерка, которая перевела молодую мать на кресло в соседней палате.

Здоровью матери и девочки ничего не угрожает, патологий у ребёнка нет, они были выписаны из роддома в нормальном состоянии.

После инцидента молодая мать обратилась в полицию. РИА Новости, со ссылкой на Следственное управление СК России по Хабаровскому краю сообщают, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как пояснили медики, которые находились в соседнем помещении, они слышали крики роженицы, однако не смогли присутствовать на её родах, так как проводили в тот момент операцию.

В конце прошлого месяца в Калининградской области в городе Гусеве закрыли половину родильного отделения из-за нехватки медицинского персонала. В роддоме просто нет врача-неонатолога, чьё присутствие необходимо на родах в обязательном порядке. Ране в больнице работали два специалиста, но оба уволились. Как рассказала главный врач больницы Ольга Герцог, пришлось приостановить работу более дюжины коек, рожениц при этом отправляют в другую больницу, которая находится в 30 километрах. Герцог отметила, что не только в их больнице отмечается дефицит врачей, поиски нового специалиста могут затянуться.