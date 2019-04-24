ИА «Ореанда-Новости» В Хабаровске на площади 40 кв. метров произошло обрушение части двухэтажного жилого дома. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что рухнула угловая часть квартир на втором этаже. Дом был признан аварийным, а жильцов планировали расселить. Пострадавших в результате ЧП нет, так как в рухнувшей части здания никто не живёт. Однако оставшиеся обитатели дома были своевременно эвакуированы, в здании отключена вода и свет в целях безопасности.