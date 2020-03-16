16.03.2020, 08:09
В Хабаровске сотрудник полиции спас тонущего пенсионера
ИА «Ореанда-Новости». В городе Хабаровске мужчина, работающий в транспортной полиции, спас жизнь провалившемуся в полынью на реке Амур пенсионеру, сообщает Ирина Волк, представляющая МВД.
Волк проинформировала о спасении пенсионера майором полиции Владимиром Зубковым.
Сообщается, что пенсионер полностью промок. Одежда оказавшегося в воде мужчины покрылась льдом, в связи с чем его движения были скованы. Сотрудник правоохранительных органов привел пенсионера к себе домой, предоставил ему сухую одежду, отпоил его горячим чаем и доставил к родственникам.
Заявлено, что житель Хабаровска провалился в полынью, когда направлялся через реку на свою дачу.
Волк проинформировала о спасении пенсионера майором полиции Владимиром Зубковым.
Сообщается, что пенсионер полностью промок. Одежда оказавшегося в воде мужчины покрылась льдом, в связи с чем его движения были скованы. Сотрудник правоохранительных органов привел пенсионера к себе домой, предоставил ему сухую одежду, отпоил его горячим чаем и доставил к родственникам.
Заявлено, что житель Хабаровска провалился в полынью, когда направлялся через реку на свою дачу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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