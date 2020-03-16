ИА «Ореанда-Новости». В городе Хабаровске мужчина, работающий в транспортной полиции, спас жизнь провалившемуся в полынью на реке Амур пенсионеру, сообщает Ирина Волк, представляющая МВД. 

Волк проинформировала о спасении пенсионера майором полиции Владимиром Зубковым. 

Сообщается, что пенсионер полностью промок. Одежда оказавшегося в воде мужчины покрылась льдом, в связи с чем его движения были скованы. Сотрудник правоохранительных органов привел пенсионера к себе домой, предоставил ему сухую одежду, отпоил его горячим чаем и доставил к родственникам

Заявлено, что житель Хабаровска провалился в полынью, когда направлялся через реку на свою дачу.