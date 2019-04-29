ИА «Ореанда-Новости». В Хабаровском крае в заповеднике «Комсомольский» случился пожар, причиной которого стала гроза. ЧП произошло в субботу, 27 апреля.

Пожар из-за грозового разряда на этом же месте возникал восемь лет назад – в 2011 году там также горел лес, рассказали в ФГБУ ""Заповедное Приамурье".

В субботу горело 29 гектаров леса, к утру понедельника площадь, пройденная огнём, выросла до 55 га. Сейчас ликвидацией занимаются 13 человек-спасателей и две единицы техники, им помогает "Авиалесоохрана".