ИА «Ореанда-Новости» В Хабаровском крае в селе Иннокентьевка в дом, где находился пожилой мужчина с маленьким ребёнком, забрался медведь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИО главы поселения Ирину Кузнецову.

Она рассказала, что хищник проник в дом, стоящий около леса на окраине села. Дом двухквартирный, в одной из квартир никто не живёт. Мужчина услышал за стеной шаги, а когда вышел проверить, обнаружил как медведь пробирается в его кухню через окно. Криками мужчина смог отпугнуть животное.