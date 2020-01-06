Об этом заявил Сергей Фургал, возглавляющий Хабаровский край.Международный пункт пропуска через границу России и Китая "Покровка - Жаохэ", находится в Бикинском районе на реке Уссури.Он является единственным в регионе речным пунктом пропуска, который работает круглый год. Ранее предприниматели из Хабаровска говорили о том, что необходимо модернизировать инфраструктуру со стороны России и построить мост.Он отмечает, что сегодня при том, что имеется значительный потенциал пропускной способности, фактические объемы пропуска через границу России и КНР не превышают от проектной 30 процентов.