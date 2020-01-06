06.01.2020, 08:56
В Хабаровском крае не видят необходимости в строительстве моста в КНР
ИА «Ореанда-Новости». В строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покрова - Жаохэ" нет экономической целесообразности, поскольку возможности данного пункта пропуска задействованы менее, чем на треть. Об этом заявил Сергей Фургал, возглавляющий Хабаровский край.
Международный пункт пропуска через границу России и Китая "Покровка - Жаохэ", находится в Бикинском районе на реке Уссури.
Он является единственным в регионе речным пунктом пропуска, который работает круглый год. Ранее предприниматели из Хабаровска говорили о том, что необходимо модернизировать инфраструктуру со стороны России и построить мост.
Фургал сказал, что в правительстве края вопрос строительства моста поднимался в 2015 и 2017 годах. Тогда шла речь о масштабном проекте, который позволит ускорить доставку в Россию товаров из КНР.
Он отмечает, что сегодня при том, что имеется значительный потенциал пропускной способности, фактические объемы пропуска через границу России и КНР не превышают от проектной 30 процентов.
Международный пункт пропуска через границу России и Китая "Покровка - Жаохэ", находится в Бикинском районе на реке Уссури.
Он является единственным в регионе речным пунктом пропуска, который работает круглый год. Ранее предприниматели из Хабаровска говорили о том, что необходимо модернизировать инфраструктуру со стороны России и построить мост.
Фургал сказал, что в правительстве края вопрос строительства моста поднимался в 2015 и 2017 годах. Тогда шла речь о масштабном проекте, который позволит ускорить доставку в Россию товаров из КНР.
Он отмечает, что сегодня при том, что имеется значительный потенциал пропускной способности, фактические объемы пропуска через границу России и КНР не превышают от проектной 30 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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