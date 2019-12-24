24.12.2019, 08:46
В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50
ИА «Ореанда-Новости». В Хабаровском крае разбился современный истребитель Т-50, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл в 111 километрах от аэродрома Дзёмги. Пилот смог катапультироваться. Его уже эвакуировали на вертолёте. Сейчас выясняются причины аварии.
Потерпевший крушение истребитель совершал испытательный полёт. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу. Представитель завода отказался от комментариев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии