ИА «Ореанда-Новости». Катер, на борту которого было три человека, затонул в Хабаровском крае, пишет РИА Новости.



Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, ещё двое пропали – сейчас их ищут.



Инцидент произошёл около посёлка Боктор. Полицейские нашли катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находились ещё два человека, местонахождение которых сейчас неизвестно, сказано в сообщении полиции.