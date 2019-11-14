Прокуратура региона начала проверку по факту гибели в школе ребёнка. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели ребёнка в образовательном учреждении «Средняя Общеобразовательная школа №58 г. Хабаровска». Обстоятельства дела должны будут выявиться в процессе проверки.

По сообщениям СМИ, 14 ноября в школе скончался пятиклассник. У него резко ухудшилось самочувствие. Помочь ему никто не смог.

Прокуратура собирается проверить условия пребывания детей в школе, доступность медицинской помощи и своевременность её оказания ребёнку. Помимо этого будет проверено качество работы органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.