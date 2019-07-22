ИА «Ореанда-Новости» В городе Когалым (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) полицейские совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Тюменской области задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

Об этом стало известно журналистам информационного агентства ТАСС от источника в экстренных службах Югры. Подробности неизвестны. Представители пресс-службы Управления министерства внутренних дел по Югре не стали комментировать эти сведения, ни подтвердив, ни опровергнув их.

Ранее средства массовой информации сообщили, что в Когалыме задержан местный житель, у которого при обыске сотрудники правоохранительных органов нашли самодельное взрывное устройство, в качестве взрывчатки использовался гексоген.