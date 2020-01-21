В МВД сообщили, что после дискотеки 16-летний подросток решил погулять по посёлку, однако понял, что замёрзнет. Тогда он решил уехать обратно на чужой машине. Сначала ему попался «ВАЗ 2114», дверь была открыта, а ключи были в замке. На этой машине подросток проехал 200 метров и съехал в кювет.Подросток нашёл ещё один незапертый «ВАЗ». Он сел за руль и сдал назад, застряв в сугробе. В третий раз он отрыл багажник машина этой же марки и увидел в замке ключи. Однако и на этом автомобиле он долго не проехал, въехав в сугроб. Тогда молодой человек решил пойти домой пешком.На следующий день его нашла полиция. Возбуждены уголовные дела, подросток может получить до пяти лет тюрьмы.