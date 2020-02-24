ИА «Ореанда-Новости». В Ижевске при обрушении лестницы в строящемся доме погиб один рабочий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главк СКР по Удмуртии.



После гибели рабочего СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ведомстве рассказали, что под завалами нашли ещё одного рабочего, сейчас его доставили в больницу.



На месте обрушения работают 22 спасателя, привлечено 8 единиц техники.