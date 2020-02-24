24.02.2020, 17:05
В Ижевске при обрушении лестницы погиб рабочий
ИА «Ореанда-Новости». В Ижевске при обрушении лестницы в строящемся доме погиб один рабочий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главк СКР по Удмуртии.
После гибели рабочего СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ведомстве рассказали, что под завалами нашли ещё одного рабочего, сейчас его доставили в больницу.
На месте обрушения работают 22 спасателя, привлечено 8 единиц техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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