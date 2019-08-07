ИА «Ореанда-Новости» Утром 7 августа в станице Вознесенская Малгобекского района в Республике Ингушетия был введён режим контртеррористической операции. Глава республиканского Управления ФСБ России Сергей Чернышев принял решение о проведении операции начиная с 4 часов 30 минут по московскому времени.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что во время проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили боевиков, завязалась перестрелка. Официального подтверждения данных сведений пока не поступило.

Представители оперативного штаба просят жителей сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия силовиков.