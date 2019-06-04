Напомним, ранее Баженов заявил, что компания Kinodanz подала на него в суд из-за критики фильмов. Сумма иска составляет 1 миллион рублей.Поклонники блогера требуют прекратить судебное преследование и провести проверку расходования бюджетных средств в кинокомпании. Блогера также поддержали Ксения Собчак, Юрий Дудь и Сарик Андеасян.