04.06.2019, 19:34
В интернете собирают подписи в защиту блогера BadComedian
ИА «Ореанда-Новости». Более двух тысяч человек уже поставили свои подписи под петицией в защиту блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Напомним, ранее Баженов заявил, что компания Kinodanz подала на него в суд из-за критики фильмов. Сумма иска составляет 1 миллион рублей.
Поклонники блогера требуют прекратить судебное преследование и провести проверку расходования бюджетных средств в кинокомпании. Блогера также поддержали Ксения Собчак, Юрий Дудь и Сарик Андеасян.
Напомним, ранее Баженов заявил, что компания Kinodanz подала на него в суд из-за критики фильмов. Сумма иска составляет 1 миллион рублей.
Поклонники блогера требуют прекратить судебное преследование и провести проверку расходования бюджетных средств в кинокомпании. Блогера также поддержали Ксения Собчак, Юрий Дудь и Сарик Андеасян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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