ИА «Ореанда-Новости» Иранская разведывательная служба сообщила о предотвращении покушения на Касема Сулеймани, главу спецподразделения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооружённых сил Ирана) и занимающегося операциями за пределами страны.

Глава разведки КСИР Хосейн Тайеб сообщил, что в начале сентября группа террористов намеревалась при помощи совершить взрыв в том месте, где Сулеймани должен был появиться во время религиозного траура Ашура. Для террористического акта, по словам военного, планировалось использовать 350–500 килограммов взрывчатки.