29.11.2019, 09:47
В ИРИ сделали предложение о том, чтобы в школах информатику начали преподавать с пятого-шестого класса
ИА «Ореанда-Новости». Сергеем Петровым, работающим на должности председателя Институра развития интернете, РИА Новости было заявлено, что новые школьные стандарты по информатике, которые были разработаны в Минпросвещения, - это шаг вперёд, если говорить о развитии у школьников цифровых навыков. При этом, Петров отмечает, что введение информатики с пятого-шестого класса - это более продуктивно.
В Минопросвещения недавно заявили о создании новых проектов федеральных образовательных стандартов общего образования. К концу нынешнего года эти проекты хотят утвердить. В одном из проектов изложено, что информатике начнут обучать с седьмых-девятых классов.
Петров заявил о целесообразности расширения возрастных групп, которые вовлечены в процесс формирования цифровой компетенции и навыков. Он отмечает, что школьникам будут предоставлять большой объём знаний, который при нагрузке в один час в неделю усвоить невозможно.
В Минопросвещения недавно заявили о создании новых проектов федеральных образовательных стандартов общего образования. К концу нынешнего года эти проекты хотят утвердить. В одном из проектов изложено, что информатике начнут обучать с седьмых-девятых классов.
Петров заявил о целесообразности расширения возрастных групп, которые вовлечены в процесс формирования цифровой компетенции и навыков. Он отмечает, что школьникам будут предоставлять большой объём знаний, который при нагрузке в один час в неделю усвоить невозможно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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