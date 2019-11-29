В Минопросвещения недавно заявили о создании новых проектов федеральных образовательных стандартов общего образования. К концу нынешнего года эти проекты хотят утвердить. В одном из проектов изложено, что информатике начнут обучать с седьмых-девятых классов.Петров заявил о целесообразности расширения возрастных групп, которые вовлечены в процесс формирования цифровой компетенции и навыков. Он отмечает, что школьникам будут предоставлять большой объём знаний, который при нагрузке в один час в неделю усвоить невозможно.