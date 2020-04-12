ИА «Ореанда-Новости». Из Иркутской областной психиатрической больницы сбежали шесть пациентов. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Отмечается, что все сбежавшие пациенты объявлены в розыск. Возраст сбежавших пациентов от 19 до 29 лет.

Сообщение от медицинского персонала учреждения поступило в ночь на 12 апреля. На розыск сбежавших мужчин были ориентированы все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые.

Сообщается, что все совершившие побег ранее совершили преступления и были признаны невменяемыми судом. На видео побега, которые было снято камерой, установленной в учреждении, видно, что мужчины угрожали медсестре острым предметом, чтобы женщина открыла им дверь.