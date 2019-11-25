Таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года иркутская фирма, экспортирующая лес в Китай в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией, подала на вывоз в КНР пиломатериалов 35 деклараций стоимостью около 31 миллиона рублей. Проверка показала, что фирмой для вывоза товара за границу таможенной службе были представлены подложные документы.Такжа обнаружилось, что на счета банков РФ в предусмотренный контрактом срок не поступила выручка на сумму порядка 87 миллионов рублей.