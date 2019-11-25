25.11.2019, 10:25
В Иркутске ведётся расследование по контрабанде леса
ИА «Ореанда-Новости» По данным, представленным пресс-службой Сибирского таможенного управления, в Иркутске расследуются два уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов в КНР. Также в делах рассматриваются нарушения валютного законодательства.
Таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года иркутская фирма, экспортирующая лес в Китай в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией, подала на вывоз в КНР пиломатериалов 35 деклараций стоимостью около 31 миллиона рублей. Проверка показала, что фирмой для вывоза товара за границу таможенной службе были представлены подложные документы.
Такжа обнаружилось, что на счета банков РФ в предусмотренный контрактом срок не поступила выручка на сумму порядка 87 миллионов рублей.
Таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года иркутская фирма, экспортирующая лес в Китай в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией, подала на вывоз в КНР пиломатериалов 35 деклараций стоимостью около 31 миллиона рублей. Проверка показала, что фирмой для вывоза товара за границу таможенной службе были представлены подложные документы.
Такжа обнаружилось, что на счета банков РФ в предусмотренный контрактом срок не поступила выручка на сумму порядка 87 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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