ИА «Ореанда-Новости». После резкого схода воды в Иркутской области, по заявлению главы Минздрава, возможен риск возникновения эпидемии. Елена Малинникова добавляет, что из-за распространения грызунов по всей территории начинается вспышка кишечной инфекции и лихорадки.

Чтобы спасти местных жителей, им уже начали делать соответствующие прививки. Также их просят употреблять только чистую питьевую воду и не притрагиваться к мертвым животным. Вода может быть загрязнена из-за большого количества кладбищ. Напомним, что в конце июня на территории нескольких деревень в Иркутской области произошли паводки, из-за чего без жилья остались несколько тысяч жителей. Сейчас ситуация медленно стабилизируется.