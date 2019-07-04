ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции нашли 23 человека, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что пропавшие были найдены благодаря совместным усилиям граждан и правоохранительных органов. Известно, что рыбаки, уплывшие вниз по реке, успели во время сойти на берег, другие же ожидали помощи на берегах реки. В регионе введён режим ЧС, всего стихийное бедствие унесло жизни 20 человек, ещё 15 пропали без вести.