ИА «Ореанда-Новости» В Иркутской области в результате наводнения число погибших возросло до 14 человек. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона

Ранее сообщалось о 12 погибших. На данный момент в больницы доставлены 131 человек, в том числе 38 детей. Помощь врачей потребовалась около 1,3 тысячи пострадавших. Без вести пропавшими на сегодняшний день считаются 13 человек, среди них один ребёнок.

Из зоны бедствия были эвакуированы почти 2,6 тысячи человек. Более 6,7 тысяч жилых домов оказались подтоплены.