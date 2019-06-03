Один из главных исламских праздников - Ураза-байрама (или Ид аль-Фитр) состоится 4 июня.Так в Татарстане нерабочим днём объявлен первый день празднования Ураза-байрама 4 июня. Однако накануне праздника, 3 июня, сотрудников в этом регионе ожидает укороченный рабочий день. В Дагестанской Республике отдыхать будут больше - три дня. 5, 6 и 7 июня объявлены нерабочими днями. В соседних с Дагестаном республиках отдыхать будут также три дня, однако, даты нерабочих дней сместились. В Чеченской Республике и Ингушетии Ураза-байрам будут праздновать с 4 по 6 июня. Один выходной день, который приходится на вторник 4 июня, состоится в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Башкортостане и Республике Крым.Ежегодно день отмечания этого праздника сдвигается, так как устанавливается в соответствии с лунным календарём. Ураза-байрам давно считается нерабочим днём в исламских регионах Российской Федерации. Этот выходной день не касается только работы федеральных органов в этих республиках.Ко всем верующим мусульманам страны со своим обращением выступает верховный муфтий. Утро праздника собирает в мечетях большое количество мусульман.