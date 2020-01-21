21.01.2020, 13:30
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
ИА «Ореанда-Новости». В Ивановской области перевернулся школьный автобус. Об этом сообщил глава пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 января, в 10-00 на дороге в деревне Пелгусово в Тейковском районе. В микроавтобус «Газель», который перевозил школьников, врезался легковой автомобиль Renault Logan. Удар пришёлся на заднюю часть автобуса, в результате чего «Газель» перевернулась. Глава пресс-службы местного УМВД уточняет, что на дорожном полотне наблюдалась гололедица.
В салоне находилось шесть подростков и двое взрослых. В результате ДТП трое детей и один взрослый получили травмы разной тяжести. Провоохранительные органы проводят дальнейшее расследование происшествия.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 января, в 10-00 на дороге в деревне Пелгусово в Тейковском районе. В микроавтобус «Газель», который перевозил школьников, врезался легковой автомобиль Renault Logan. Удар пришёлся на заднюю часть автобуса, в результате чего «Газель» перевернулась. Глава пресс-службы местного УМВД уточняет, что на дорожном полотне наблюдалась гололедица.
В салоне находилось шесть подростков и двое взрослых. В результате ДТП трое детей и один взрослый получили травмы разной тяжести. Провоохранительные органы проводят дальнейшее расследование происшествия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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