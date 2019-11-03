ИА «Ореанда-Новости» Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Металлургов, 13 в полночь по местному времени. Взрыв бытового газа случился в одной из квартир находящихся на четвёртом этаже. В этот момент в доме находились двое взрослых и ребёнок.



По информации регионального МЧС, случился «хлопок газовоздушной смеси без последующего горения». От силы взрыва в квартире выбило стёкла, были эвакуированы 20 человек, проживающих в подъезде. Хозяйка квартиры, где произошёл инцидент, получила ожоги. Мужчина и ребёнок в госпитализации не нуждались.