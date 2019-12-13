Рабочий день перенесли на субботу 28 декабря. Глава региона Казбек Коков подписал соответствующий указ. Он касается госучреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов КБР.Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Однако Минтруд заявил, что сделать этот день выходным централизованно уже нельзя.