13.12.2019, 21:49
В Кабардино-Балкарии 31 декабря объявили выходным
ИА «Ореанда-Новости». В республике Кабардино-Балкария последний день года объявили выходным, пишет «Коммерсант».
Рабочий день перенесли на субботу 28 декабря. Глава региона Казбек Коков подписал соответствующий указ. Он касается госучреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов КБР.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Однако Минтруд заявил, что сделать этот день выходным централизованно уже нельзя.
Рабочий день перенесли на субботу 28 декабря. Глава региона Казбек Коков подписал соответствующий указ. Он касается госучреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов КБР.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Однако Минтруд заявил, что сделать этот день выходным централизованно уже нельзя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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