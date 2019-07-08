ИА «Ореанда-Новости». Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвиняется в создании преступного сообщества, пишет «МК» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.



Она рассказала, что в течение двух лет эти сотрудники ГИБДД получили 42 миллиона рублей взяток от перевозчиков контрафактного алкоголя.



По версии следствия, руководил группой замначальника ГИБДД республики. Сейчас 14 офицеров арестованы, а ещё один член сообщества сбежал. Его объявили в международный розыск. Отмечается, что некоторые из обвиняемых решили сотрудничать со следствием и признали свою вину.