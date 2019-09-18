ИА «Ореанда-Новости». В республике Кабардино-Балкария во время проведения контртеррористической операции были ликвидированы два боевика, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Отмечается также, что их бойцов спецназа, которые принимали участие в операции, пострадавших нет.



Ранее в Чегемской районе КБР ФСБ ввела режим КТО. Источник также сообщил, что возое Чегема была слышна стрельба.