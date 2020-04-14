ИА «Ореанда-Новости». Правительство предложило ограничить полную стоимость ипотеки. Соответствующий законопроект был внесён кабмином в Госдуму сегодня, 14 апреля.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время недобросовестные кредиторы часто устанавливают неподъёмные процентные ставки по договорам кредита, которые заключались с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательствам, по которым обеспечены ипотекой. Таким образом, заёмщик вынужден выплачивать проценты, значительно превышающие среднерыночные значения. Данный законопроект должен исключить такую практику и привлечь недобросовестных кредиторов к ответственности.

На фоне распространения коронавируса в России власти приняли ряд мер для поддержки граждан и экономики страны. Так, кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращения о кредитных каникулах. Изначально сумма составила 1,5 миллионов рублей, но в Госдуме этот лимит предложили увеличить до 5 миллионов рублей.