Свою инициативу Акимов озвучил на заседании правительственной комиссии. Чиновник отметил, что у Бузовой 15 миллионов подписчиков в Instagram. Акимов подчеркнул, что такое количество подписчиков означает, что Бузова является лидером общественного мнения, а значит – патриотом.Чиновник заявил, что Бузовой нужно доверить пропаганду безопасности на дорогах. При этом Акимов отметил, что можно ей и «заплатить, если надо». Кроме Бузовой он предложил использовать ещё и вирусные ролики.Акимов также добавил, что мир меняется, но чиновники продолжают использовать старые методички.