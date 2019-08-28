28.08.2019, 16:31
В кабмине предложили привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Максим Акимов предложил отказаться от устаревших методов работы с населением и привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах, пишет «Интерфакс».
Свою инициативу Акимов озвучил на заседании правительственной комиссии. Чиновник отметил, что у Бузовой 15 миллионов подписчиков в Instagram. Акимов подчеркнул, что такое количество подписчиков означает, что Бузова является лидером общественного мнения, а значит – патриотом.
Чиновник заявил, что Бузовой нужно доверить пропаганду безопасности на дорогах. При этом Акимов отметил, что можно ей и «заплатить, если надо». Кроме Бузовой он предложил использовать ещё и вирусные ролики.
Акимов также добавил, что мир меняется, но чиновники продолжают использовать старые методички.
Свою инициативу Акимов озвучил на заседании правительственной комиссии. Чиновник отметил, что у Бузовой 15 миллионов подписчиков в Instagram. Акимов подчеркнул, что такое количество подписчиков означает, что Бузова является лидером общественного мнения, а значит – патриотом.
Чиновник заявил, что Бузовой нужно доверить пропаганду безопасности на дорогах. При этом Акимов отметил, что можно ей и «заплатить, если надо». Кроме Бузовой он предложил использовать ещё и вирусные ролики.
Акимов также добавил, что мир меняется, но чиновники продолжают использовать старые методички.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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