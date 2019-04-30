ИА «Ореанда-Новости». В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына. Явных признаков насильственной смерти обнаружено на мумифицированных телах не было. Криминалисты предполагают, что эти люди умерли в ноябре прошлого года. Следователи СК России выясняют обстоятельства гибели людей.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, чтобы детально установить обстоятельства их смерти. Назначены соответствующие экспертизы. Действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и полиции будет дана правовая оценка.