ИА «Ореанда-Новости». Власти Калининграда решили ужесточить меры по контролю за передвижением граждан, пишет РИА Новости.



На такую меру они пошли, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Теперь в городе с 16 апреля жителям города нужен будет пропуск, чтобы передвигаться по городу. Кроме того, с собой необходимо будет иметь ещё и паспорт.



Дети, не достигшие 14-летнего возраста, должны выходить на улицу в сопровождении законных представителей.



Всего в Калининграде зафиксировано 79 случаев заболевания, 24 человека уже выздоровели.