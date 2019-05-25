25.05.2019, 19:05
В Калининграде задержан 75-летний карманник-рецидивист
ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Калининграде задержала 75-летнего карманника-рецидивиста. Его подозревают в краже 150 тысяч рублей.
Мужчину уже не раз судили за карманные кражи. В этот раз он приметил женщину, которая снимала в банкомате наличные. Вор проследил за ней и вытащил кошелёк из сумки, пока она ждала автобус. Поймать карманника смогли по записям с камер.
Деньги мужчина уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело, сейчас вора проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Мужчину уже не раз судили за карманные кражи. В этот раз он приметил женщину, которая снимала в банкомате наличные. Вор проследил за ней и вытащил кошелёк из сумки, пока она ждала автобус. Поймать карманника смогли по записям с камер.
Деньги мужчина уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело, сейчас вора проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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