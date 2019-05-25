Мужчину уже не раз судили за карманные кражи. В этот раз он приметил женщину, которая снимала в банкомате наличные. Вор проследил за ней и вытащил кошелёк из сумки, пока она ждала автобус. Поймать карманника смогли по записям с камер.Деньги мужчина уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело, сейчас вора проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.