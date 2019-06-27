ИА «Ореанда-Новости» Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования и добычи янтаря Управления МВД по Калининградской области и три его подчинённых предстанут перед судом по делу о грабеже и краже янтаря в столице региона. Ущерб от преступлений, которые были совершены в ходе обыска, составил 14 миллионов рублей.

Следствием установлено, что в 2017 году старший оперуполномоченный полицейского отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования решил похитить янтарь из специализированного магазина в Калининграде. Вместе с тремя соучастниками он произвёл обыск в торговой точке. Злоумышленники присвоили наиболее ценные изделия, для сокрытия преступных деяний полицейские вывели из строя сигнализацию и систему видеонаблюдения. При этом ни глава предприятия, ни приглашённый адвокат не были допущены в помещение. Два покупателя, наоборот, не были выпущены из магазина. Их обыскали и забрали у одного из них приобретённый им янтарь.

После этого магазин был вынужден прекратить работу.