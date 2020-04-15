15.04.2020, 23:29
В Калининградской области расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщалось ранее в СМИ, в Калининграде режим всеобщей самоизоляции продлили до 26 апреля. Как и в других регионах РФ, выходить из дома разрешалось в строго установленных случаях.
Теперь этот список расширился, были добавлены новые причины выхода из дома. К ним относится следование к месту проживания членов семьи старше 65 лет, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. К тому же, можно находиться на улице в случае следования к объекту недвижимого имущества, которое принадлежит гражданину или членам его семьи.
Теперь этот список расширился, были добавлены новые причины выхода из дома. К ним относится следование к месту проживания членов семьи старше 65 лет, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. К тому же, можно находиться на улице в случае следования к объекту недвижимого имущества, которое принадлежит гражданину или членам его семьи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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