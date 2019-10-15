«Тор-М2» обладают новейшими установками, которые необходимы. Выпуск одной ракеты способен сбить любую движущуюся цель. Новые зенитные комплексы обладаютНовые ПВО поступят в зенитные войска Калининградской области. На днях НАТО завезло новое военное оборудование в Польшу и Прибалтику и начало оборудование