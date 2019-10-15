15.10.2019, 21:32
В Калининградскую область привезут новые зенитные комплексы
ИА «Ореанда-Новости». В Калининградскую область привезут новые зенитные комплексы «Тор-М2», сообщает издательство «Известия».
«Тор-М2» обладают новейшими установками, которые необходимы для ближнего боя. Выпуск одной ракеты способен сбить любую движущуюся цель. Новые зенитные комплексы обладают сверхчувствительным радаром, который способен обнаружить даже низколетящие цели.
Новые ПВО поступят в зенитные войска Калининградской области для усиления военного вооружения. На днях НАТО завезло новое военное оборудование в Польшу и Прибалтику и начало оборудование дополнительного района противоракетной обороны.
«Тор-М2» обладают новейшими установками, которые необходимы для ближнего боя. Выпуск одной ракеты способен сбить любую движущуюся цель. Новые зенитные комплексы обладают сверхчувствительным радаром, который способен обнаружить даже низколетящие цели.
Новые ПВО поступят в зенитные войска Калининградской области для усиления военного вооружения. На днях НАТО завезло новое военное оборудование в Польшу и Прибалтику и начало оборудование дополнительного района противоракетной обороны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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