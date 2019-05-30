30.05.2019, 20:44
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
ИА «Ореанда-Новости». Житель Петербурга получил 13 лет колонии, который в СИЗО избил и утопил в тазу сокамерника.
Сообщается, что заключённые находились в СИЗО в Калуге под действием наркотиков. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина избил и утопил другого.
Отмечается, что суд увидел в действиях нападавшего, которого уже не раз судили, особо опасный рецидив. Следствие полагает, что причиной конфликта могли стать именно наркотики.
Сообщается, что заключённые находились в СИЗО в Калуге под действием наркотиков. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина избил и утопил другого.
Отмечается, что суд увидел в действиях нападавшего, которого уже не раз судили, особо опасный рецидив. Следствие полагает, что причиной конфликта могли стать именно наркотики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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