Сообщается, что заключённые находились в СИЗО в Калуге под действием наркотиков. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина избил и утопил другого.Отмечается, что суд увидел в действиях нападавшего, которого уже не раз судили, особо опасный рецидив. Следствие полагает, что причиной конфликта могли стать именно наркотики.