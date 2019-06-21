ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки запрещённой в России экстремистской организации религиозного толка «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Спецоперации были проведены в Республике Карачаево-Черкесия и в городе Москве. Были задержаны 12 экстремистов. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, электронные носители информации с видеоматериалами террористического содержания, экстремистская религиозная литература.

Члены преступного сообщества пропагандировали радикальные идеи и пытались сместить с постов муниципальных чиновников, для того чтобы создать в Северо-Кавказском региона государство, построенное в соответствии с принципами шариата.