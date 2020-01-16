16.01.2020, 22:20
В Карелии охотоведы сняли с дерева рысь
ИА «Ореанда-Новости». В Карелии сотрудники Охотнадзора сняли с дерева рысь. Информация о диком животном была опубликована на стене в группе «Республика Карелия» в сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в городе Олонец. Местные жители ориентировочно в 12-00 по местному времени обнаружили рысь, залезшую на дерево на перекрёстке улиц Урицкого и Карла Маркса, и позвонили в газету «Олония». Работники печатного издания обратились за помощью к специалистам отделения Охотнадзора.
Охотинспекторам удалось снять дикое животное с дерева без применения снотворных препаратов. Рысь отвели к местному охотоведу, так как отпускать в лес её пока нельзя. Дикое животное сильно истощено и напугано.
Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в городе Олонец. Местные жители ориентировочно в 12-00 по местному времени обнаружили рысь, залезшую на дерево на перекрёстке улиц Урицкого и Карла Маркса, и позвонили в газету «Олония». Работники печатного издания обратились за помощью к специалистам отделения Охотнадзора.
Охотинспекторам удалось снять дикое животное с дерева без применения снотворных препаратов. Рысь отвели к местному охотоведу, так как отпускать в лес её пока нельзя. Дикое животное сильно истощено и напугано.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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