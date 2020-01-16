Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в городе Олонец. Местные жители ориентировочно в 12-00 по местному времени обнаружили рысь, залезшую на дерево на перекрёстке улиц Урицкого и Карла Маркса, и позвонили в газету «Олония». Работники печатного издания обратились за помощью к специалистам отделения Охотнадзора.Охотинспекторам удалось снять дикое животное с дерева без применения снотворных препаратов.