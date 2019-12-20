ИА «Ореанда-Новости». Замглавы ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев покончил с собой, пишет «МК» со ссылкой на МВД республики.



Известно, что полицейского нашли мёртвым у себя дома. Подробности случившего не указываются. Сейчас по факту инцидента ведётся проверка.



По некоторым данным, 34-летний Первильев, отец двоих детей, не вышел на работу 19 декабря и был найден мёртвым в пятницу, 20 декабря.