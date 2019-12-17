ИА «Ореанда-Новости». Суд в Казани отправил под арест бывшего сотрудника полиции Динара Гафиятова по делу об использовании рабского труда на ферме, пишет «Интерфакс».



Дело о похищении человека было открыто летом по заявлению жителя Нурлатского района Татарстана Идриса Садыкова. Он заявил, что в мае этого года провёл 20 дней в рабстве на ферме у полицейских. За отказ работать похищенного били и пытали. Ему также угрожали, что в случае побега обвинят его в чужих преступлениях.



В МВД Татарстана после публикаций СМИ о Садыкове провели служебную проверку. По её итогам оперуполномоченного ОМВД Нурлатского района уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».