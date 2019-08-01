01.08.2019, 16:46
В Казани введут противопожарный режим из-за WorldSkills
ИА «Ореанда-Новости». В казани и близлежащих к ней поселениях введут особый противопожарный режим. Об этом сообщил исполнительный комитет РТ со ссылкой на правительство.
Это значит, что будет запрещено использовать пиротехнику, разжигать огонь на земле, жечь сухую траву и мусор. Режим продлится с 16 по 29 августа. Противопожарный режим вводится с целью обеспечения безопасности на время проведение фестиваля профессий в Казани.
Напомним, что ежегодное соревнование рабочих профессий WorldSkills в этом году проходит в Казани с 22 по 27 августа. В эти дни в парках и скверах города будут проходить различные мастер-классы, лекции, концерты и представления. Полное расписание можно увидеть на официальном сайте мероприятия.
Это значит, что будет запрещено использовать пиротехнику, разжигать огонь на земле, жечь сухую траву и мусор. Режим продлится с 16 по 29 августа. Противопожарный режим вводится с целью обеспечения безопасности на время проведение фестиваля профессий в Казани.
Напомним, что ежегодное соревнование рабочих профессий WorldSkills в этом году проходит в Казани с 22 по 27 августа. В эти дни в парках и скверах города будут проходить различные мастер-классы, лекции, концерты и представления. Полное расписание можно увидеть на официальном сайте мероприятия.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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